Le aperture in Spagna - Real, Ramos fino al 2022. Ronaldinho dopo il carcere: "È stata dura"

Mundo Deportivo intervista Ronaldinho: "Non è stato facile"

Dal Paraguay, dopo aver passato un brutto periodo in prigione, Ronaldinho ha voluto ringraziare la gente blaugrana per il sostegno ricevuto: "Barcellona mi tratta sempre con affetto e rispetto". È questo uno dei titoli principali dell'intervista realizzata da Mundo Deportivo alla leggenda brasiliana, che oggi trova spazio quasi a tutta pagina già nella portada del quotidiano.

Sport: "Torna la coppia Messi-Suarez!"

Lionel Messi e Luis Suarez tornano insieme cinque mesi dopo. Oggi su Sport si parla di calcio giocato, col ritorno in gruppo della stella argentina e la voglia di riscatto del bomber uruguaiano, appena rientrato da un lungo infortunio. I due in questa stagione hanno condiviso il campo solamente in 14 partite su 27 prima della sosta dovuta al Coronavirus.

As: "Ramos 2022"

Il Real Madrid si prepara a blindare per un altro anno il suo capitano, offrendogli secondo As un rinnovo fino al 30 giugno 2022. Sergio Ramos è infatti attualmente in scadenza fra una stagione, col suo futuro post-merengue che dovrebbe essere negli Stati Uniti e poi in panchina nei panni di allenatore.

Marca: "Permessi gli abbracci dopo i gol"

Interessante focus di Marca sul regolamento con cui si appresta a ripartire la Liga 2019-2020: ai calciatori sarà permesso abbracciarsi dopo aver segnato un gol e non ci saranno sanzioni neanche per uno sputo a terra. Confermato il VAR, nel rispetto di un determinato protocollo di igiene.