Le aperture in Spagna - Real scatenato, il Barça prova a rispondere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato è già entrato nel vivo in Spagna, come dimostrano le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi in edicola oggi. Scatenato il Real: dopo aver preso Jovic, Florentino Perez sta per chiudere il colpo Hazard e sogna Eriksen, che ieri ha dichiarato "Il Real sarebbe un passo avanti per la mia carriera". Spazio anche ai movimenti del Barcellona: Neymar lascerebbe il PSG solo per tornare in Catalogna, mentre si riflette sulla posizione di Semedo. In caso di addio del terzino, sono tre gli obiettivi dei blaugrana: il canterano Wague, Emerson del Betis e Sidibé del Monaco. Saranno 4, comunque, gli acquisti importanti dei campioni in carica.

As - "Hazard a punto. Eriksen se ofrece".

Marca - "Eriksen al habla".

Mundo Deportivo - "Fichaje colateral".

Sport - "Neymar: Barça o nada".