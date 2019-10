Le aperture in Spagna - Real su Fabian. Barça, nuova idea per l'attacco

© foto di Giacomo Iacobellis

Tanto Real Madrid e altrettanto Barcellona. Le prime pagine spagnole, come di consueto, anche questa mattina titolano sulle due squadre più blasonate di Spagna. Spazio al mercato su Marca, che torna sul forte interesse dei blancos per Fabian Ruiz del Napoli, mentre As guarda al futuro e si "gode" i giovani talenti under 24 della rosa di Zidane, convocati dalle rispettive Nazionali. Promesse del domani proprio come la rivelazione Ansu Fati, che sarà presto blindato dal Barcellona. Nuova idea, infine, per il reparto avanzato blaugrana: si monitora il classe '99 Donyell Malen, bomber del PSV e capocannoniere fino a questo momento del campionato olandese.

Queste tutte le aperture spagnole di oggi:

Marca: "Fabian nel mirino. Il Real Madrid monitora la crescita del nazionale spagnolo"

As: "Il futuro veste di blanco. Nove giocatori del Real Madrid con meno di 24 anni sono stati convocati dalle loro Nazionali"

Mundo Deportivo: "Ansu Fati blindato. Resterà in prima squadra e intanto il Barça studia come adeguare il suo contratto"

Sport: "Scommessa Malen: il Barcellona è interessato al giovane centravanti del PSV"