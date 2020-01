© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il trionfo del Real Madrid nella Supercoppa Spagnola e la panchina traballante di Ernesto Valverde sono i temi principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli. Il Real di Zidane batte ai calci di rigore l'Atletico Madrid e conquista il trofeo, il nono del tecnico francese su nove finali disputate. Valverde eletto MVP della finale (sua la giocata decisiva, il fallo su Morata lanciato a rete al 115' che gli è costato l'espulsione), le parate di Courtois fanno la differenza. A Barcellona, invece, si riflette sul futuro del tecnico basco: Xavi avrebbe declinato la proposta di subentrare ora, le alternative sono Setien, Milito e soprattutto Mauricio Pochettino, esonerato qualche settimana fa dal Tottenham. I catalani sono in ansia anche per le condizioni di Luis Suarez: l'attaccante uruguaiano dovrà operarsi a causa della lesione al menisco esterno del ginocchio destro e starà fuori 4 mesi. Adesso, il club blaugrana dovrà necessariamente guardare al mercato per rinforzarsi.

