© foto di J.M.Colomo

Il mondo dello sport piange per la morte di Kobe Bryant, la leggenda della NBA scomparsa domenica a causa di un incidente con il suo elicottero. Anche oggi, i quotidiani sportivi spagnoli dedicano grande spazio alla tragedia che ha sconvolto tutti gli appassionati. C'è spazio poi per il mercato, con il Barcellona pronto a rinforzare l'attacco: Rodrigo del Valencia è ormai a un passo, la giornata odierna potrebbe essere quella buona per la chiusura della trattativa. "Rodrigo nell'aria", scrive Sport: i catalani si sono incontrati con l'agente del giocatore e con il presidente del Valencia, le negoziazioni proseguono. C'è anche la trattativa con la Roma per Carles Perez in prima pagina: i blaugrana accetteranno di cedere il canterano solo riservandosi il diritto di riacquisto. As, come Marca invece sottolinea i numeri del Real Madrid, capolista in Liga e imbattuto da tre mesi. Cavani è sul punto di firmare con l'Atletico Madrid.