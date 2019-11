Le aperture in Spagna - Sabato difficile per Real e Barcellona

Real Madrid e Barcellona, quest'oggi, non possono abbassare la guardia. I blancos ospiteranno la Real Sociedad guidata da Odegaard, passato in prestito dal club della capitale proprio quest'estate. I blaugrana, invece, se la vedranno con il Leganes in terra madrilena: con il tecnico Valverde che invita a tenere alta la concentrazione.

AS

"Odegaard. Regresa al futuro"

Questa sera il Real Madrid affronterà la Real Sociedad. E rischierà di prendere gol da uno dei suoi prospetti più importanti. Quel Martin Odegaard che, forse troppo frettolosamente, i blancos hanno lasciato partire in prestito. Con il norvegese, che per AS richiama un celebre film, "Ritorno al futuro", pronto a far male al suo club.

Marca

"Niños sed buenos"

Rodrygo da una parte, Odegaard dall'altra. Entrambi del Real Madrid ma con il secondo in prestito alla Real Sociedad. Secondo Marca i due, rispettivamente classe 2001 e classe '98, saranno i protagonisti della sfida di stasera tra i due team spagnoli: "Bimbi fate i bravi" il titolo scelto in prima pagina.

Mundo deportivo

"Partido trampa"

"Match trappola". E' la traduzione letterale del titolo che il Mundo Deportivo ha scelto per presentare, in prima pagina, la sfida che quest'oggi i blaugrana dovranno disputare in casa del piccolo Leganes, uno dei club di Madrid. Città non certo tra le più apprezzate da parte dei catalani che devono evitare di abbassare la guardia.

Sport

"Toque de Valverde a Piqué"

Anche l'altro quotidiano di Barcellona si occupa del match odierno. Ma da un'altra prospettiva. Quella di Piqué che rischia di non giocare. Il perché lo spiega nel titolo in prima pagina: "Lo squillo di Valverde per Piqué", con il tecnico dei blaugrana che vuole uno dei suoi difensori più forti sul pezzo, altamente concentrato.