Le aperture in Spagna - Storica prima pagina delle 4 testate: "Priorità è il virus, non giocare"

vedi letture

Le aperture di oggi in Spagna:

Marca: "La nostra migliore vittoria"

As: "La priorità è il virus, non giocare"

Mundo Deportivo: "Giganti solidali"

Sport: "Vinceremo!"

Apertura storica per le quattro principali testate sportive spagnole: Marca, As, Mundo Deportivo e Sport hanno deciso infatti di lanciare una prima pagina in comune (o quasi) per sottolineare l'importanza della battaglia contro il Coronavirus. Una sfida ben più importante e prioritaria rispetto a qualsiasi sport, come si può leggere nell'appello condiviso dei beniamini nazionali Rafa Nadal, Pau Gasol, Marc Marquez e Carlos Sainz.