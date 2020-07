Le aperture in Spagna - Suarez: "Aiuteremo Lautaro ad ambientarsi se viene". Real: si avvicina il titolo

Le aperture in Spagna oggi, mercoledì 15 luglio.

"Sei chiavi per una Liga"

I blancos si preparano allo sprint finale per vincere la Liga: nove vittorie consecutive, diciasette gol fatti e solo tre subiti. Ed ecco che il giornale analizzando le statistiche della stagione mette in evidenza i sei punti di forza del Real, che si sta avvicinando sempre di più alla vittoria finale

Sport

"In Champions dobbiamo tener alto il nome del club"

Queste le parole di Luis Suarez che ha rilasciato un'intervista dove nel corso della stessa ha rilasciato le seguenti affermazioni: "Non avrei mai pensato di entrare a far parte della storia del club blaugrana. Lautaro è un grandissimo giocatore, lo aiuteremo ad ambientarsi se viene".

Mundo Deportivo

"Suarez spara"

Anche su Mundo l'intervista di Luis Suarez viene messa in risalto con le seguenti affermazioni più importanti: "Non cerchiamo scuse, la Liga ce la stiamo facendo spaccare noi. Griezmann è felice qua ed ha il nostro appoggio. A Messi gli piacciono i progetti vincenti, non quelli che illudono".

Marca

"Le feste in casa"

Le istituzione spagnole chiamano a raccolta i tifosi e chiedono di evitare celebrazioni all'aperto dove si possono creare assembramenti. Il Real Madrid ha chiesto ai suoi tifosi, in caso di vittoria del titolo, di non andare a Cibeles a festeggiare. E' consigliabile festeggiare nelle proprie abitazioni.