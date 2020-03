Le aperture in Spagna - Tensione Barça: il club taglia gli stipendi. Le ultime su Coutinho

vedi letture

L'emergenza Coronavirus, la drastica decisione del Barcellona e l'aiuto solidale di stelle sportive come Rafa Nadal e Pau Gasol, oltre a un po' di calciomercato: sono questi i temi dominanti delle aperture spagnole di oggi. Mundo Deportivo si concentra così sul futuro di Philippe Coutinho, apparentemente intenzionato a tornare in Premier League a fine stagione, mentre Sport racconta del mancato accordo tra il club blaugrana e la squadra per quanto riguarda la riduzione degli stipendi. As e Marca, infine, sottolineano il gran lavoro di sportivi di primo livello, come i già citati Nadal (tennis) e Gasol (basket), per raccogliere fondi e combattere in prima linea la pandemia.

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

Mundo Deportivo: "Coutinho dà la priorità alla Premier"

Sport: "Tensione per la riduzione degli stipendi in casa Barcellona"

As: "Sportivi in prima linea"

Marca: "Nadal e Gasol: loro non sbagliano mai"