Le aperture in Spagna - Tsunami arbitrale e rimonta eroica del Real

© foto di Giacomo Iacobellis

Il Real Madrid riacciuffa il pari a Valencia con un finale da urlo: colpo di testa in area di Courtois e gol dell'1-1 di Benzema al 95'. Una rimonta importantissima che permette ai blancos di raggiungere nuovamente in vetta il Barcellona e trova ovviamente spazio sulle aperture odierne di As e Marca. Ancora polemiche arbitrali invece sulle testate filo-Barça, con Mundo Deportivo che parla già in prima pagina dello tsunami arbitrale post-Real Sociedad e Sport che si concentra piuttosto sull'attuale primo posto in classifica dei blaugrana verso il Clásico per migliore differenza reti rispetto alla truppa di Zidane.

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

As: "Il Clásico di Benzema"

Marca: "Alla eroica"

Mundo Deportivo: "Tsunami arbitrale"

Sport: "Al Clásico da leader"