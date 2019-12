Le aperture in Spagna - Tutti in attesa del Clasico: alle 20 Barça-Real

© foto di J.M.Colomo

Clasico, Clasico e ancora Clasico. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli sono dedicate alla supersfida del Camp Nou, dove stasera si incontreranno le prime della classe. Barcellona e Real Madrid rinnovano la loro eterna rivalità, e stavolta la partita vale davvero tanto, non solo per la classifica: a tenere banco, infatti, sono i timori per i disordini che potrebbero verificarsi per le proteste degli indipendentisti catalani. Rakitic a sorpresa potrebbe giocare dal 1', mentre Zidane pensa a un 4-4-2 con i rientri di Casemiro e Mendy.

Questi i titoli dei quotidiani:

Marca: "È solo una partita, ma è la partita migliore del mondo"

As: "È solo calcio ma ci appassiona"

Mundo Deportivo: "Più che un Clasico"

Sport: "Che vinca il Barcellona e che vinca il calcio"