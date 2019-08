Le aperture in Spagna - Tutto su Neymar: guerra tra Barça, Juve e Real

Neymar, Neymar e ancora... Neymar. Le aperture dei principali quotidiani spagnoli oggi sono tutte per la stella brasiliana, al centro di una vera e propria "guerra" di mercato tra Barcellona, Real Madrid e Juventus. Una situazione incandescente, come scrive As, con un'offerta imminente da parte dei blaugrana (prestito oneroso con diritto di riscatto in stile Coutinho-Bayern), l'inserimento dei bianconeri (cartellino di Dybala più 100 milioni di euro) e il possibile rilancio dei blancos. Una cosa è certa: il Paris Saint-Germain vuole vendere quanto prima Neymar per placare gli animi dei suoi tifosi.

As: "Situazione incandescente per Neymar: irrompe la Juve, il Barça propone il prestito, il Real mantiene contatti costanti con l'entourage, il PSG vuole venderlo per calmare i tifosi"

Marca: "Guerra per Neymar tra Barcellona e Real Madrid".

Mundo Deportivo: "Nuova offerta del Barcellona per Neymar. Il Real Madrid resta alla finestra e la Juventus irrompe offrendo Dybala"

Sport: "Offerta ufficiale del Barcellona per Neymar"