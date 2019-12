Le aperture in Spagna - Veleni sul Clasico, anche lo United su Todibo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia visione per i quattro quotidiani sportivi spagnoli. Da una parte i catalani preferiscono parlare dell'organizzazione del Clasico, con nessun problema di ordine pubblico, oppure ricordare il primo anno di Guardiola come tecnico con le parole di Puyol che analizza il 2009 In taglio alto invece c'è la pressione dello United per Todibo. Invece AS e Marca, i due giornali della capitale Madrid, parlano delle polemiche arbitrali, ponendo l'accento sui dodici anni senza rigori per il Real al Camp Nou. "Indignazione chiarissima", il titolo di AS di oggi sui due rigori richiesti dal Real e non concessi dal Var.

AS: "Indignazione chiarissima"

Il club chiederà l'audio della conversazione tra l'arbitro e il Var. Il Real Madrid si considera vittima reiterata degli arbitri al Camp Nou.

Marca: "Il Madrid che al Var ci sia una mano nera"

Dodici anni senza rigori per il Real al Camp Nou, l'ultimo lo tirò Ruud van Nistelrooy. Il club crede che ci sia una tendenza dietro questa Liga.

Sport: "Esemplare"

Il Barcellona ha organizzato perfettamente il Clasico, gli unici incidenti sono capitati fuori dallo stadio. In taglio alto c'è la notizia di Todibo che piace al Manchester United.

Mundo Deportivo: "È stato molto grande"

Le parole di Carles Puyol sul 2009, con le sei vittorie in un anno.