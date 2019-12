© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal è nel mirino dell'Inter di Antonio Conte ma il Barcellona ci penserà molto bene prima di privarsi di un giocatore che sta avendo il rendimento più alto tra i centrocampisti in rosa. Il cileno, sottolinea Marca in prima pagina nell'edizione odierna, ha segnato ben 5 reti fino a questo momento. Il quotidiano, poi, si sofferma sui primi mesi di Raul sulla panchina del Real Madrid Castilla e sulle regole che la leggenda del club ha imposto ai propri giocatori. La prima di As, invece, è dedicata a Martin Odegaard, il cui periodo di rodaggio è finalmente terminato: il norvegese, che sta impressionando con la maglia della Real Sociedad, tornerà a Madrid a giugno. Su Mundo Deportivo si parla soprattutto di tennis e dello straordinario 2019 di Rafael Nadal; nel taglio basso spazo per le parole di De Jong, che ha chiamato De Ligt a Barcellona, e al Boxing Day con la sfida che può (in parte) riaprire la Premier, quella tra Liverpool e Leicester.