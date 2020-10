Le aperture in Spagna - Zidane chiude il caso Benzema-Vinicius. Ansu Fati festeggia 18 anni

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, 31 ottobre 2020. Sia Sport che Mundo Deportivo celebrano il compleanno di Ansu Fati. La stellina del Barcellona compie oggi 18 anni e diventa maggiorenne. Festeggia oggi il suo compleanno con la speranza di "celebrare ancora molti anni in blaugrana". In copertina su Mundo Deportivo la foto esclusiva del giocatore con la torta e le candeline a forma di numero. Come festeggiare meglio il compleanno? Con un trionfo nella prossima gara di campionato con l'Alaves "Sono contento di festeggiare gli anni nel miglior club del mondo" ha detto l'attaccante.

As invece torna sull'attacco di Karim Benzema e sulle parole che il francese ha detto durante la gara con il Borussia Mönchengladbach in Champions League in riferimento a Vinicius jr ("Sta giocando contro di noi"). "Zidane mette pace" è il titolo d'apertura del quotidiano: difatti ieri il tecnico francese ieri in conferenza stampa ha parlato dell'accaduto chiarendo così la situazione: "Penso che episodi simili capitino spesso tra i giocatori. E non lo dico per evitare o negare il problema. Quando giochi, quando c'è tensione, succede anche questo. Poi però bisogna chiarirsi, e loro ne hanno discusso. La cosa è finita lì".