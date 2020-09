Le aperture inglesi - 200mln di sterline: la richiesta della Premier se non si riaprono gli stadi

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, giovedì 24 settembre:

Star Sport

"Sborsate"

250 milioni di sterline. A tanto ammonta la richiesta dei club di Premier League verso il Governo inglese nel caso in cui si continui a giocare a porte chiuse. Il numero uno della federcalcio inglese batte i pugni e chiede aiuti economici importanti, minacciando anche di chiudere i battenti di League One e League Two se non dovessero arrivare aiuti concreti

"José non venderà Dele Alli"

Taglio alto dedicato al Tottenham ed a Dele Alli, finito sul mercato nelle scorse settimane. Non andrà per da nessuna parte: Mourinho lo vuole con sè agli Spurs nonostante le esclusioni di questa prima parte di stagione.

Daily Express Sport

"Un'allerta da 200 milioni di sterline"

Una cifra vitale per i club di Premier League, che perderanno gli introiti derivanti dal botteghino e dagli stadi. Le voci che vogliono stadi chiusi fino a marzo ha fatto tremare i club di Premier, pronti ad una richiesta importante al Governo inglese.

"Goleade di coppa"

Taglio alto per Newcastle e Chelsea, vincitori ieri in coppa. I Magpies si sono imposti per 7 a 0 sul Morecambe, mentre i blues hanno rifilato sei reti al Barnsley, con una tripletta di Kai Havertz.

Metro Sport

"Birre di frustazione"

Gioco di parole per sottolineare come i pub inglesi siano aperti e gli stadi no. La vicinanza nei pub al chiuso sì, ma in uno stadio all'aperto no: su questo fa leva la richiesta della Premier di riaprire gli stadi inglesi.