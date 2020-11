Le aperture inglesi - 64 risultati utili in fila ad Anfield per il Liverpool. Pepé inguaia l'Arsenal

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, lunedì 23 novembre:

The Guardian

"Reds dilaganti"

Poteva essere una partita complicata per il Liverpool di Jurgen Klopp quella contro il Leicester, potenzialmente primo in classifica, ma così non è stato: un secco 3 a 0 e tre punti per i reds. Liverpool che vola così al comando, in compagnia del Tottenham che sabato ha liquidato il Manchester City con un netto 2 a 0.

The Times

"Arteta se la prende con Pepé"

Per l'Arsenal ieri è arrivato un pareggio contro il Leeds che fa perdere punti preziosi ai gunners. E mister Arteta si scaglia contro Pepè, reo di essersi fatto espellere ad inizio ripresa. Il giocatore più pagato della storia dei gunners ha colpito con una testata un avversario, lasciando i suoi in 10 per oltre 40 minuti e scatenando l'ira del tecnico.

Daily Express

"Fuoco amico"

Sono 64 ad Anfield. Sessantaquattro risultato utili consecutivi. Un tre a zero al Leicester che non lascia spazio a recriminazioni e porta la squadra di Klopp dritta nella storia.

C'è spazio anche per il colpo di testa di Nicolas Pepè, dell'Arsenal, espulso al cinquantesimo nella gara contro il Leeds, scatenando l'ira di compagni e tecnico.

StarSport

"Beatitudine ad Anfield"

64 risultati utili consecutivi ad Anfield Road per i ragazzi di mister Klopp. Un record storico che ora i reds vogliono continuare e non interrompere, anche per difendere il primato in classifica appena riconquistato, in coabitazione con il Tottenham di Mourinho.