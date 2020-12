Le aperture inglesi - Allarme Covid per il City. Chelsea e Aston Villa pareggiano

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 29 dicembre:

Daily Express

"Per il City crisi Covid"

Il Manchester City piomba nel caos dovuto al Covid, con cinque nuove positività riscontrate ieri che hanno costretto a rimandare il match di ieri sera che avrebbe visto i citizens contro l'Everton di Carlo Ancelotti. Ed ora sono a rischio anche le sfide contro il Chelsea di domenica e la semifinale di Coppa contro lo United di mercoledì prossimo.

Star Sport

"Arsenal, ti ho deluso"

Mikel Arteta parla a cuore aperto della sua esperienza da allenatore dell'Arsenal, che nell'ultimo mese ha toccato il punto più basso con la squadra arrivata in zona retrocessione, salvo poi risollevarsi. Arteta dichiara di aver "deluso l'Arsenal per ognuna delle 15 sconfitte che i gunners hanno patito con lui in panchina".

"Pareggio tra Chelsea e Aston Villa"

A Giroud risponde El Ghazi e così termina in parità lo scontro tra Chelsea e Aston Villa. Ma sono tante le polemiche dei blues sulla rete del pareggio dei Villans. Una vittoria nelle ultime cinque per il Chelsea, che non sta attraversando un momento felice.



The Times

"Everton furioso per il rinvio con il City"

The show must go on, direbbe qualcuno. E così l'Everton è furioso con la FA per il rinvio del match con il CIty dopo che nella squadra allenata da Pep Guardiola sono stati trovati cinque casi di positività al Covid.