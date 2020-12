Le aperture inglesi - Butcher ammonisce sugli infortuni alla testa. Cavani rischia la squalifica

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 1 dicembre:

Daily Express

"Non siate stupidi come me"

Ad ammonire sugli infortuni alla testa è Terry Butcher, passato alla storia per quella foto con la maglia dell'Inghilterra ricoperta di sangue dopo un taglio in testa. Per l'ex giocatore inglese David Luiz ha corso un rischio troppo grande tornando in campo dopo il colpo ricevuto nel contrasto con Raul Jimenez, il quale ha riportato la peggio, procurandosi una frattura del cranio.

Star Sport

"Uno scherzo di sangue"

Sempre Butcher ricorda di quanto lui rientrò sul campo da gioco con un vistoso taglio ed il sangue che scendeva su tutto il viso. "Sono stato stupido a farlo", dice.

"Cavani dispiaciuto"

Momento magico in campo per Cavani, rovinato da ciò che ha fatto fuori. O meglio che la FA lo accusa di avere fatto. In una storia Instagram Cavani avrebbe scherzosamente definito "negrito" un tifoso, suo amico da tempo. Ma subito è scattata l'accusa di razzismo, sull'onda del caso Suarez-Evra, con l'uruguaiano che chiamò proprio "negrito" il francese. Storia prontamente rimossa, ma il rischio squalifica c'è.

Mirror Sport

"Non c'è niente di "macho" nel giocare con un infortunio alla testa"

L'infortunio patito da Raul Jimenez ha sollevato la questione in Premier League, soprattutto dopo che David Luiz è tornato in campo sanguinante. Butcher prova a chiarire come non sia "macho" giocare con una concussione alla testa, ma solo pericoloso, ammonendo tutto il mondo dello sport sulle possibili conseguenze.