Le aperture inglesi - Calcio risolleverebbe gli spiriti. Sport, perdite da 2 miliardi di sterline

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi, mercoledì 6 maggio 2020:

Metro

"Le perdite lasciano lo sport di fronte alla catastrofe"

Il quotidiano questa mattina apre la sua prima pagina con un titolo abbastanza emblematico e poi spiega come i capi di calcio, cricket e rugby dipingano un quadro cupo dopo l'arresto della stagione che potrebbe diventare presto definitivo.

Daily Express

"Let's raise spirits of the nation"

Apertura del quotidiano questa mattina dedicata alla situazione in Premier League. Passi in avanti per il Progetto Restart mentre il ministro - dice ad Express Sport - di essere d'accordo e di sostenerlo.

Mirror

"Il Governo sta incoraggiando attivamente un ritorno della Premier League a metà giugno? Sì, solleverebbe gli spiriti della nazione"

Il quotidiano riporta nel titolo la domanda che il capo dello sport al Mirror, Andy Dunn, ha posto al vice primo ministro e di cui, tutti gli appassionati e tifosi di calcio, vogliono conoscere l'esito che, pare, abbastanza chiaro.

Daily Mail

"Buco nero da 2 miliardi di sterline"

Prima pagina del quotidiano dedica in gran parte alla crisi economica che sta colpendo lo sport britannico. I primi tre - secondo l'edizione odierna del giornale - affronteranno perdite catastrofiche se la stagione non dovesse riprendere ed essere cancellata totalmente.

Times

"I dottori aiuteranno a calmare le paure dei giocatori"

Titolo rassicurante quello che appare nell'apertura del quotidiano questa mattina. I medici giocheranno dunque un ruolo fondamentale e di primaria importanza nel rassicurare i calciatori che stanno rilasciando dichiarazioni anche contrarie alla ripresa come quelle del Kun Aguero nei giorni scorsi o quella di Manuel Lanzini ieri.