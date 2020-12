Le aperture inglesi - Caos Arsenal. Pogba a gennaio non si muove da Manchester

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 15 dicembre:

The Daily Telegraph

"Lo spogliatoio dell'Arsenal in subbuglio. Ma Arteta ha la fiducia della società"

Non è un gran periodo per i Gunners e lo si nota anche dal nervosismo in campo, culminato con l'espulsione di Xhaka e la conseguente sconfitta con il Burnley. Nello spogliatoio si sono create delle fazioni che stanno minando la forza del gruppo, ma il tecnico Arteta gode della fiducia della società, che crede in un futuro radioso per questo gruppo.

Metro Sport

"Pogba resta a gennaio"

Dopo le tante voci su un trasferimento di Pogba già a gennaio è lo stesso Mino Raiola a smentire un cambio già nella prossima sessione, lasciando le porte aperte per una cessione a giugno. "A gennaio i top player difficile che si spostino", allontanando dunque un suo ritorno alla Juventus.



"Londra chiude fuori i tifosi un'altra volta"

Nuove chiusure nella capitale, tornata nel Tier 3 e di conseguenza stadi nuovamente vuoti. Con Lampard che si schiera dalla parte dei fan, chiedendo di lasciarli entrare. Chi invece potrà riaprire ai tifosi sono le società di Manchester: un gioco di aperture e chiusure che sta lasciando scontenti diversi club.

The Guardian

"Addio Gerard Houlilér"

Si è spento ieri a 73 Gerard Houllier, ex allenatore del Liverpool tra il 1998 ed il 2004, facendo parte della grande storia del Liverpool e contribuendo a risollevare le sorti dei reds. Fu allenatore anche del Paris Saint Germain e della nazionale francese.