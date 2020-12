Le aperture inglesi - Cavani manda avanti lo United. Dieci settimane di squalifica per Trippier

Di seguito le aperture dei giornali inglesi di oggi, giovedì 24 dicembre:

The Independent

"All'ultimo respiro"

Il Manchester United ha battuto ieri sera l'Everton, volando in semifinale, ma lo ha fatto con due reti nei minuti finali di gara: all'ottantottesimo è stato Cavani a sbloccare la gara, mentre in pieno recupero Rashford l'ha chiusa. Semifinale per i Red Devils e Carlo Ancelotti resta con il suo Everton con nulla in mano.

The Guardian

"Trippier squalificato per dieci settimane"

L'Atletico Madrid e la nazionale inglese dovranno fare a meno di Kieran Trippier per le prossime dieci settimane. Il terzino inglese è stato sanzionato dopo una lunga indagine su una presunta scommessa che lo stesso giocatore avrebbe fatto sul suo passaggio dal Tottenham all'Atletico Madrid nella scorsa estate. Dieci settimane di squalifica e 70mila sterline di multa.

"The Daily Telegraph"

"Un Diavolo fortunato"

Manchester United che passa all'ultimo respiro, con Edinson Cavani che sblocca la gara a pochi giri di lancette dal novantesimo, dopo aver scampato l'espulsione che avrebbe lasciato i Red Devils in dieci.

"Dieci settimane di squalifica"

Kieran Trippier resterà fuori da ben 13 match per la squalifica comminatagli ieri dopo che la scorsa estate aveva scommesso sul suo passaggio dal Tottenham all'Atletico Madrid. Sarà però disponibile per i prossimi Europei con la nazionale inglese.