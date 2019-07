Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi domenica 21 luglio 2019:

STAR SUNDAY

Spazio alle amichevoli delle big inglesi sulla prima pagina del Star on Sunday: il Manchester United ha vinto 1-0 contro l'Inter, City sconfitto ai rigori contro il Wolverhampton e vittoria del Newcastle per 1-0 sul West Ham. Nel taglio c'è anche De Gea che a breve rinnoverà con i Red Devils: "350 mila sterline a settimana per De Gea", spiega il tabloid.

INDEPENDENT

Nel taglio alto del tabloid inglese spazio all'Inter e al pressing su Lukaku: "Conte rifiuta di abbandonare l'idea di un trasferimento di Lukaku all'Inter".

MIRROR SPORT

"Looney Toons", è il titolo scelto dal Mirror che in prima pagina dà spazio al possibile ritorno di Andy Carroll al Newcastle, otto anni dopo il suo trasferimento al Liverpool.