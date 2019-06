Le aperture inglesi: dalla crisi di Kane-Stones all'idea di Zidane

© foto di Marco Conterio

Tanto spazio per il Mondiale femminile di calcio nelle prime d'Inghilterra oggi ma ci sono anche tabloid che aprono col mercato. Come il Mirror, per esempio, che parla dell'idea di mercato di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid: scambiare Paul Pogba con Gareth Bale. Uno spunto che rimbalza anche sulla prima dello Star, che apre però con la crisi di John Stones del Manchester City. E a proposito di momenti difficili, il The Sun ha in prima la settimana infernale di Harry Kane, ko in finale Champions e in semifinale di Nations League.