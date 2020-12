Le aperture inglesi - Disastro Arsenal. A Liverpool arriva la strigliata di Klopp

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 14 dicembre:

The Guardian

"L'espulsione di Xhaka mette tanta pressione su Arteta"

Non è un gran periodo per l'Arsenal e lo testimonia la sconfitta di ieri sera che mette tantissima pressione sul tecnico Arteta. A complicare le cose ci ha pensato Granit Xhaka che all'ora di gioco si è fatto cacciare per aver preso per il collo un avversario. Gunners in dieci e che al settantesimo vanno anche sotto per una autorete di Aubameyang. Sconfitta e crisi.

"Il Liverpool strappa un punto ed un ulteriore infortunio"

Arriva un punto nel finale per il Liverpool di Jurgen Klopp, grazie ad un rigore realizzato da Mohamed Salah a dieci dal termine, ma l'apprensione è per le condizioni di Matip, uscito anzitempo: potrebbe essere l'ennesimo infortunato della difesa reds.

Metro Sport

"Sveglia Reds"

Momento complicato per il Liverpool di Jurgen Klopp, che era al tappeto fino a dieci dal termine, quando un rigore di Salah ha regalato un po' di respiro. Klopp prova a scuotere la squadra: "Ci abbiamo messo mezz'ora per entrare in partita, non posso scuoterli io tutte le volte".

The daily Telegraph

"Arsenal in piena crisi"

Ci ha pensato Xhaka a complicare i piani in casa Arsenal, con un'espulsione senza senso a metà ripresa che manda su tutte le furie il tecnico Arteta. Poi l'autorete di Aubameyang a chiudere una serata nata male e finita peggio.