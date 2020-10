Le aperture inglesi - Disastro Tottenham. Stagione finita per Van Dijk?

vedi letture

Di seguito le aperture dei quotidiano inglesi di oggi, lunedì 19 ottobre:

Daily Express

"Miracolo West Ham"

Rimonta epica per il West Ham, che sotto 3 a 0 all'ottantunesimo minuto ha riacciuffato la parità a tempo scaduto, con un missile di Lanzini che ha superato Hugo Lloris. Tre reti negli ultimi dieci minuti, quando in campo era appena entrato anche Gareth Bale: un secondo debutto amato per il gallese.

"Stagione finita per Van Dijk?"

Virgil Van Dijk potrebbe aver concluso in anticipo la sua stagione. Contro l'Everton ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà essere operato a breve. Uno stop di almeno sei mesi che potrebbe chiudere di fatto in anticipo la sua stagione

Metro Sport

"Da Madrid al manicomio"

Gioco di parole sulla prima pagina di Metro Sport che usa il termine "mad", pazzo in inglese. "From Madrid to Madhouse", traducibile con "Da Madrid al manicomio". Il riferimento è tutto per Gareth Bale, che ieri è tornato ad indossare la maglia degli Spurs. Un pomeriggio però da dimenticare: in vantaggio di tre reti a dieci dal termine gli uomini di mister Mourinho si sono fatti rimontare a tempo scaduto.

Star Sport

"Van Down"

Brutto infortunio per Virgil Van Dijk, che rischia di aver concluso qui la sua stagione. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, riportata nel derby contro l'Everton dopo un'uscita del portiere Pickford. A breve verrà operato, poi uno stop di almeno sei mesi.

"Mentalmente deboli"

Josè Mourinho attacca i suoi giocatori dopo il pareggio in rimonta subito contro il West Ham. Da 3 a 0 a 3 a 3 in soli dieci minuti e la risposta che si dà il tecnico portoghese è che la sua squadra soffre di "debolezza mentale". Un duro schiaffo nel giorno del ritorno di Gareth Bale.