Le aperture inglesi - Guardiola chiude la porta ad Haaland: "Non possiamo permettercelo"

Le aperture inglesi di oggi, sabato 3 aprile 2021.

Daily Express

"È come rinunciare a Messi"

Il titolo fa riferimento alla reazione di Klopp in merito alla decisione del commissario tecnico dell'Inghilterra Southgate di rinunciare ad "uno dei terzini destri di maggior valore nel mondo", vale a dire Alexander-Arnold.

Mirror

"150 milioni per Erling? Haa-Haa!"

Pep Guardiola chiama fuori il Manchester City dalla bagarre per l'attaccante norvegese: il tecnico spagnolo ha assicurato che non verrà acquistato nessun attaccante per il dopo Aguero a causa della crisi finanziaria provocata dal Covid.

Daily Star

"Non ci possiamo permettere Haaland"

Anche qui a farla da padrone sono le parole di Pep Guardiola: l'ex allenatore di Bayern e Barcellona ha dichiarato pubblicamente che il suo City non può permettersi di acquistare il centravanti del Dortmund.