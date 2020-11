Le aperture inglesi - Guardiola rifiuta la Juve e rinnova con il City: "Ora prendiamo Messi"

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 20 novembre 2020.

Daily Express

"Ora prendiamo Messi"

Il tema dominante nell'edizione odierna del Daily Express è il rinnovo con il Manchester City di Pep Guardiola. L'accordo tra il tecnico e il club potrebbe riaccendere l'inseguimento dei Citizens alla superstar del Barcellona.

The Times

"Guardiola resta fino al 2023"

C'è la firma del manager, che ha rifiutato le proposte di Paris Saint-Germain e Juventus. Dietro l'accordo potrebbe esserci un piano per far ripartire l'assalto a Leo Messi, in scadenza con il Barça al termine di questa stagione.

Daily Star

"Prendete Messi"

Anche qui il titolo centrale è dedicato al rinnovo con il City dell'ex tecnico del Barcellona. Pep mette la firma sul nuovo contratto e punta a riabbracciare il "vecchio amico".