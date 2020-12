Le aperture inglesi - I club chiedono la sospensione del campionato, ma la Premier si oppone

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020.

Mirror

"Tieni duro, calcio"

Aumenta la preoccupazione in Premier per l'incremento di contagi tra i calciatori. Ci sarebbero stati dei meeting segreti tra i club per l'interruzione del campionato, ma l'input dei vertici è chiaro: lo spettacolo deve continuare.

Daily Star

"Sospendete la stagione"

Anche qui il tema centrale è la richiesta dei club di Premier League, che vorrebbero un'interruzione del campionato, ma la Premier League si oppone. E in taglio alto c'è spazio per il grido d'allarme di Sam Allardyce, manager del WBA: "Temo per la mia incolumità", ha detto.

Daily Express

"Lo spettacolo deve continuare"

La Lega si oppone a qualsiasi richiesta di interruzione del campionato, perché "lo show deve proseguire". Il protagonista della serata di ieri è stato Marcis Rashford, che con il suo gol ha trascinato lo United alla vittoria contro il Wolverhampton.