Le aperture inglesi - Ighalo-United, no ritiro per il Coronavirus. Ziyech, accordo Chelsea-Ajax

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 13 febbraio 2020:

Times

"United place signing Ighalo in quarantine"

Il giornale tratta un argomento molto particolare che riguarda il giocatore, Odion Ighalo, arrivato dalla Cina nelle scorse settimane. Per precauzione a causa del Coronavirus non andrà in ritiro a Marbella con la squadra, ma rimarrà a lavorare in Inghilterra.

Guardian

"Il Chelsea ha un accordo per 33,6 milioni di sterline con l'Ajax per Ziyech"

Nel taglio alto del quotidiano in prima pagina viene trattato un argomento di mercato con il giocatore dei lancieri che sarebbe destinato, la prossima estate, a cambiare casacca ed approdare ai Blues in Premier League.

Daily Express

"Il Chelsea ha un accordo per Ziyech a 38 milioni di sterline"

Nel taglio alto del quotidiano c'è spazio per i Blues che, secondo il giornale, avrebbero bloccato il fantasista dell'Ajax per la prossima sessione di mercato.

Star

"Stay away"

Questo il titolo principale del quotidiano su Odion Ighalo. Il calciatore arrivato al Manchester United dallo Shanghai Shenuhua nei giorni scorsi non partirà con la squadra per il ritiro di Marbella a causa del Coronavirus visto che non c'è la certezza che possa poi rientrare in Inghilterra. Non ha ancora visitato il training ground dei Red Devils.