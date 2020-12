Le aperture inglesi - Il City strapazza l'Arsenal. Dubbi sull'attuale protocollo anti-Covid

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020.

Daily Mail

"Four-midable City"

Guardiola non mostra "alcuna pietà" per il suo ex collaboratore Arteta e vola in semifinale di Carabao Cup. Intanto Lambert evidenzia la necessità di rinforzare i protocolli anti-Covid dopo gli ultimi sviluppi in Inghilterra: i giocatori potrebbero essere incoraggiati a recarsi singolarmente alle partite.

The Times

"Howler adds to Arteta's woe"

Un erroraccio del secondo portiere dei Gunners Runarsson condanna Arteta ad un'altra sconfitta. Momento no anche per Steve Bruce, sconfitto con il suo Newcastle dal Brentford.

The Guardian

"Un regalo in anticipo"

La papera di Runarsson regala al Manchester City il pass per le semifinali di Carabao Cup. Crisi sempre più profonda per l'Arsenal e per Mikel Arteta.

Mirror

"Art ache"

Un'altra sconfitta per l'Arsenal di Arteta, che finisce sotto accusa: un brutto errore di Runarsson e l'ottima prova di Foden consentono al City di battere i Gunners.