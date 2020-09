Le aperture inglesi - Il giovane Reece James pone le costose stelle del Chelsea nell'ombra

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 15 settembre:

StarSport

"Reece è la chiave"

Dopo un mercato faraonico da parte del Chelsea a risolvere la prima partita stagionale di Premier League è stato un ragazzino dell'Academy, classe 1999, e costato zero alla società londinese. Il giovane Reece ha così oscurato la prima partita in maglia blues delle costose stelle acquistate nell'ultimo mercato. Problemi invece per José Mourinho alla guida del Tottenham: dopo aver definito pigri i suoi giocatori l'umore nello spogliatoio non è dei migliori.

Daily Express Sport

"Tonfi ed orrori"

In casa Chelsea la preoccupazione è tanta per le prestazioni offerte dal giovane portiere Kepa, anche ieri in difficoltà e capace di regalare una rete agli avversari. così il quotidiano inglese sottolinea come sia servita la prestazione super del giovane Reece per evitare imbarazzi dovuti al portiere, definito una "calamità".

Non va meglio in casa Spurs, con i giocatori del Tottenham in rivolta contro José Mourinho per le sue dichiarazioni al termine della prima giornata, con i giocatori definiti "lazy", ossia pigri e svogliati.

Metro Sport

"Saetta Reece"

Reece James è entrato come un fulmine nella partita di ieri tra Chelsea e Brighton Albion, risolvendo il match per gli uomini di Franck Lampard. Un tre a uno che porta le firme di tre giocatori già presenti nel club la scorsa stagione, con gli oltre duecento milioni spesi nell'ultimo mercato che ancora devono entrare al meglio nei meccanismi blues.