Le aperture inglesi - Il Tottenham stende l'Arsenal e vola in testa alla classifica

Le aperture inglesi di oggi, lunedì 7 dicembre:

Metro Sport

"Grandi!"

Titolo a tutta pagina per Son e Kane, attaccanti del Tottenham che ieri sera con una rete a testa hanno steso l'Arsenal, riportando gli Spurs di José Mourinho in testa alla classifica.

The Guardian

"Sconfiggendo tutti i dubbi"

Continua la sua marcia il Tottenham, che vola al comando battendo con un netto due a zero l'Arsenal di Arteta. Spurs che sono sempre più una certezza di questo campionato e che ora sognano in grande.

Daily Express

"I re del Nord"

Era un derby ed i derby vanno vinti. Il Tottenham si è imposto con autorevolezza sui cugini dell'Arsenal grazie alle reti di Son e Kane. Proprio l'attaccante inglese batte il record di marcature segnate nei derby.

Mirror Sport

"Special Ones"

Le aperture sono tutte per il Tottenham, ma sul Mirror c'è un gioco di parole con il soprannome di Josè Mourinho. Lo stesso tecnico definisce di "classe mondiale" i suoi due attaccanti Son e Kane, sempre più trascinatori.

"La Kop mi fa venire la pelle d'oca"

Taglio alto per il Liverpool, appaiato in testa alla classifica al Tottenham, e per le parole di Jurgen Klopp: "La Kop mi fa venire la pelle d'oca". In attesa che possa tornare a riempirsi e far sentire il suo frastuono.