Le aperture inglesi - In Premier tornano i tifosi! Klopp si scaglia contro il calendario

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 24 novembre:

Mirror

"Tifosi, ci siamo!"

Semaforo verde per i tifosi in Premier League. Dalla prossima settimana gli stadi potranno riaprire ad un numero limitato di tifosi in base alla zona di contagio in cui si troveranno. Un programma a fasce che prevede dai 4000 spettatori delle zone meno colpite alla chiusura degli impianti nelle zone ancora in piena difficoltà. Un primo passo importante verso la normalità.

"Klopp si scaglia contro le TV"

8 gare in 28 giorni e Jurgen Klopp non ci sta, attaccando le compagnie televisive per questo calendario troppo compresso e con match ravvicinati.

The Daily Telegraph

"Il Southampton è ancora vivo"

E' arrivato un pareggio ieri sera tra Southampton e Wolverhampton, con la rete dei Saints messa a segno da Theo Walcott, la prima dopo il suo ritorno al club che lo aveva lanciato. L'esterno è tornato a segnare per i Saints dopo 15 anni.

Independent

"I tifosi tornano dopo il lockdown"

Riapertura ai tifosi, anche se in numero ancora molto limitato. Dalla settimana prossima gli stadi di Premier vedranno una prima, graduale, riapertura.

Daily Express

"Ritorno in 8 giorni"

Anche qui si parla del ritorno dei tifosi allo stadio, con le società che hanno ricevuto il semaforo verde per una prima, piccola, riapertura degli impianti. L'Inghilterra sarà divisa in "Tier" e a seconda della fascia sarà possibile fare entrare un determinato numero di tifosi.