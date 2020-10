Le aperture inglesi - Inghilterra batte Galles, Calvert-Lewin trascinatore dei Three Lions

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 9 ottobre 2020.

Mirror

"Cal to arms"

Un Calvert-Lewin in forma smagliante e Grealish trascinano l'Inghilterra di Southgate: Galles demolito per tre reti a zero, in un Wembley deserto.

The Times

"Non riesce a smettere di segnare"

Il riferimento è ovviamente a Calvert-Lewin, uomo del momento in Inghilterra. L'attaccante dell'Everton ha aperto le marcature nella sfida contro il Galles: di Coady e Ings le altre due reti che hanno fissato il risultato sul tre a zero.

Daily Star

"The boys dom good"

Anche qui il tema centrale è il successo in amichevole dei Three Lions. Prestazione assolutamente convincente della selezione di Southgate: Calvert-Lewin uomo copertina di una vittoria "da prima classe".