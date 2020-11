Le aperture inglesi - Inghilterra sconfitta ed eliminata dalla Nations League

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 16 novembre:

Mirror Sport

"Diavoli rossi"

Sono finite ieri sera le speranze dell'Inghilterra di approdare alla Final Four di Nations League. Gli inglesi sono stati sconfitti dal Belgio con le reti di Tielemans e Mertens, ed ora si trovano a 5 punti di distanza proprio dai belga, ad una giornata dal termine. Nulla ha potuto Pickford sulle due conclusioni dei diavoli rossi: la prima di Tielemans deviata sul palo da un compagno, mentre la punizione di Mertens battuta alla perfezione.

Metro Sport

"Inghilterra sconfitta ed eliminata"

Inghilterra che perde per 2 a 0 contro il Belgio e viene eliminata dalla Nations League. L'ultima partita del girone sarà ininfluente ai fini della classifica inglese: l'accesso alla Final Four sarà un affare tra Danimarca e Belgio. Prima Tielemans e poi Mertens affondano la nazionale dei Tre Leoni, incapace di reagire dopo il rapido 1-2 belga.

Star Sport

"Nella rete"

Il quotidiano titola con un'immagine che vede Pickford arrivare in ritardo sulla punizione di Mertens, appena insaccatasi alle sue spalle. E' stata la rete che già alla mezz'ora ha chiuso la gara e le speranze inglesi. Non il miglior modo per festeggiare la cinquantesima presenza di Harry Kane in nazionale.