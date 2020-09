Le aperture inglesi - La Premier rinuncia a un ricco contratto. Grealish, siparietto in nazionale

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 4 settembre.

Daily Express

"Crisi cinese"

Duro colpo per la Premier League, costretta a rinunciare ai 564 milioni di sterline previsti da un ricco contratto con la Cina. Aperta una voragine nelle finanze del campionato più seguito al mondo.

Mirror

"Are you Greal McCoy?"

Incredibile siparietto nel ritiro dell'Inghilterra: un membro della security impedisce a Jack Grealish di entrare nel quartier generale dei "Three Lions", scambiandolo per un Under 21.

Daily Star

"Non conosci Jack"

Anche qui l'apertura è dominata dallo scambio di persona che ha avuto per protagonista Grealish, rimbalzato all'ingresso del ritiro della nazionale inglese da una guardia di sicurezza.