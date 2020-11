Le aperture inglesi - Leicester secondo. Klopp difende Salah e fa i complimenti all'Atalanta

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 3 novembre:

The Daily Telegraph

"Volano alto le Foxes"

Monday night per il Leicester, con le Foxes che si sono imposte per 4 a 1 sul campo del Leeds di Marcelo Bielsa. Mattatore di serata Youri Tielemans, autore di una doppietta, ma ad aprire le danze dopo soli due minuti era stato Harvey Barnes. In mezzo la rete di Jamie Vardy.

Metro Sport

"Salah non è un tuffatore"

Polemiche in Premier League per una presunta simulazione di Momo Salah nell'ultimo turno giocato dal Liverpool, che questa sera affronterà l'Atalanta. Il tecnico dei reds Jurgen Klopp difende il suo attaccante: "Ho visto i segni sulle sue caviglie, non è un tuffatore".



"Il Leicester vola al secondo posto"

Jamie Vardy ha trovato la via della rete una sola volta nel successo per 4 a 1 sul Leeds, ma è stato la stella della serata, con due assist per i compagni ed una rete, portando il Leicester in seconda posizione in classifica.

The Guardian

"Salah ha i segni per provare che non è un tuffatore"

Momo Salah avrebbe i segni per provare di non essersi tuffato durante l'ultimo turno di Premier League, è quanto sostiene Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia del match di Champions League contro l'Atalanta. Poi si sofferma sugli orobici commentando le 98 reti segnate la scorsa stagione e paragonando l'Atalanta al Leeds di Bielsa: "E' una squadra molto particolare nell'approccio, simile al Leeds di Bielsa".