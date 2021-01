Le aperture inglesi - Liverpool sprecone, furia Mourinho per il rinvio della gara del Tottenham

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 31 dicembre 2020.

Mirror

"Liverp0-0l"

Il gioco di parole nel titolo è legato al pari senza reti del Liverpool contro il Newcastle, il primo in quarantasei anni con i Magpies. "È anche stato l'ultimo incontro di un anno misero, il 2020", aggiunge poi il quotidiano.

The Daily Telegraph

"Salah rosso in volto"

Anche qui protagonista in apertura è la squadra di Klopp, che non va oltre lo zero a zero con il Newcastle. I Reds pagano le troppe chance fallite sotto porta.

Daily Express

"Caos"

La copertina se la prende José Mourinho, furioso per la decisione della Premier League di rinviare la partita del suo Tottenham a meno di quattro ore dal fischio d'inizio.

Daily Star

"Vacanze vuote"

In prima pagina tutto il rammarico di Firmino e Salah. Pari del Liverpool contro il Newcastle: troppo spreconi i campioni in carica, che si devono così accontentare di un punto.