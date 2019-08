Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi sabato 3 agosto 2019:

THE SUN

Titolo centrale dedicato all'acquisto di Maguire da parte del Manchester United, pronto a superare ogni record: "85 milioni cash e Harry", titola infatti il tabloid che parla di un affare da record per i Red Devils per il giocatore del Leicester che diventerà il difensore più pagato al mondo.

DAILY STAR

"It's Mag United", titola invece il Daily Star giocando con il cognome di Maguire e il Manchester United: "80 milioni di sterline, Harry diventerà il difensore più pagato al mondo".

DAILY MIRROR:

Spazio anche sul Mirror all'acquisto di Maguire: "Harry and cash. L'inglese pronto a realizzare il suo sogno andando al Manchester United", ma anche alle parole di Guardiola che ha risposto a Klopp sulle spese del Manchester City sul mercato.