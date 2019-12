Le aperture inglesi - Messi storico, Pochettino torna? Parla Ceferin

Tanti e disparati i temi sulle prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi. C'è ovviamente tanto spazio per Lionel Messi, protagonista anzitutto sull'apertura del The Telegraph, che sottolinea come il sesto Pallone d'Oro vinto dall'argentino sia un record, per poi dare spazio alle parole di Eriksen, pronto a lasciare comunque il Tottenham nonostante l'arrivo di Mourinho. L'argentino è protagonista anche su Metro, che ne celebra il Pallone d'Oro, ma il quotidiano dà spazio anche alle parole di Mauricio Pochettino, già pronto a tornare in panchina dopo l'esonero dal Tottenham. Stessa divisione per The Times, che celebra Messi ("È tornato, si riprende la corona") ma dà ampia evidenza alle parole di Poch: "Sono pronto ad ascoltare offerte ora". The Guardian si divide anch'esso tra Messi ("Fa la storia del Pallone d'Oro") e un allenatore, in questo caso Brendan Rodgers che ha spiegato di non avere alcun interesse a lasciare il Leicester per approdare sulla panchina dell'Arsenal.

Daily Express apre con le paure di Aleksander Ceferin, presidente UEFA, che affronta il tema dell'organizzazione di Euro2020, in particolare la finale di Londra, dove si temono attacchi terroristici. Ceferin è protagonista anche sulla prima pagina sportiva del Daily Mirror, che però predilige un altro tema trattato dal numero uno UEFA: "Dobbiamo fare meglio sul razzismo e lo faremo". Star Sport sceglie invece la situazione di Marco Silva, allenatore dell'Everton a cui non basterebbe neanche battere il Liverpool per salvare la panchina: "No Mersey", il titolo che è un gioco di parole tra mercy (pietà) e Mersey (il fiume che scorre nella città di Liverpool). Il Sun, oltre a puntare su Messi in taglio alto delle proprie pagine sportive, sceglie però come apertura il futuro della panchina del Manchester United: "Ole Goner Solksjaer". Il tecnico norvegese rischia infatti l'esonero in caso di sconfitta contro Tottenham e City.

