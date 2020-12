Le aperture inglesi - Mou contro le lamentele sui calendari. Oggi c'è Tottenham-Arsenal

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, sabato 5 dicembre 2020.

Mirror

"Crybabies"

José Mourinho risponde agli allenatori di Premier che si lamentano per il caos calendari: "Nessuno ci ha supportati quando abbiamo giocato quattro partite in una settimana". Il tecnico si prepara ai "fuochi d'artificio" per il derby contro l'Arsenal.

The Times

"Mind the gap"

Anche qui l'apertura è dedicata al derby di Londra tra Tottenham e Arsenal: gli Spurs non avevano un vantaggio così ampio sui rivali dal lontano 1962.

Daily Express

"Dry Jur eyes"

Il gioco di parole è dedicato alla polemica tra Mourinho e Klopp. Il tedesco è ancora infuriato per la compilazione dei calendari e assicura che l'Inghilterra subirà questa decisione, ma José risponde: "Bisogna andare avanti, noi abbiamo giocato quattro partite in una settimana".