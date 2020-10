Le aperture inglesi - Mourinho in collera con la sua squadra, vittoria agevole per l'Arsenal

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 30 ottobre 2020.

The Daily Tepegraph

"Jose's right royal rant"

Lo sfogo di José Mourinho contro i suoi giocatori dopo la sconfitta per una rete a zero in casa dell'Antwerp. Lo Special One è in collera per la prestazione della sua squadra.

The Times

"Willock makes his point"

Tutto semplice, invece, per l'Arsenal, che passeggia sul Dundalk all'Emirates. Willock, protagonista di un'ottima prova, mette la firma sul due a zero, con le reti di Nketiah e Pepé a completare il quadro.

Mirror

"Antwerps"

Anche qui trova spazio in apertura la delusione di José Mourinho dopo il k.o. in Europa League: "Volevo sostituirli tutti all'intervallo - ha detto il portoghese - ma anche io ho le mie responsabilità".