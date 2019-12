© foto di Alessio Del Lungo

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 31 dicembre 2019:

Times

"Aubameyang vuole andarsene dall'Arsenal"

Apertura tutta per l'attaccante dei Gunners che, stando a quanto riporta il quotidiano, avrebbe vorrebbe cambiare aria per cercare di vincere trofei.

Mirror

"Behave or else"

In questo caso la prima pagina è per David Moyes, alla seconda esperienza sulla panchina del West Ham. Il tecnico promette di avere zero tolleranza nei confronti dei comportamenti scorretti.

Star

"Irons man"

Daily Mail

"Zero tolleranza"

