Le aperture inglesi - Napoli onora Re Diego. Bielsa sui tifosi allo stadio: "Tutti o nessuno"

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 27 novembre 2020.

Metro

"I tifosi del Napoli si radunano per onorare Re Diego"

In migliaia fuori dal San Paolo per il tributo al fenomeno argentino che per anni ha fatto sognare i tifosi azzurri. Bandiere e striscioni per Maradona, cui verrà intitolato lo stadio San Paolo.

Mirror

"Tier and loatinhg"

Anche qui c'è spazio in taglio alto per il commovente tributo a Maraonda. L'apertura, invece, è dedicata alle dichiarazioni di Marcelo Bielsa, che sull'accesso agli stadi dei tifosi ha dichiarato: "È giusto soltanto se vengono lasciati entrare tutti, altrimenti non deve entrare nessuno".

The Daily Tepegraph

"Winks strikes it lucky"

Aiutato da un pizzico di fortuna, il centrocampista del Tottenham mette a segno una rete incredibile, dalla lunga distanza, e contribuisce alla larga vittoria degli Spurs (4-0) sul Ludogorets.