Le aperture inglesi - Paura per Jimenez: perde i sensi in campo. Cavani trascina lo United

Le aperture inglesi di oggi, lunedì 30 novembre:

The Daily Telegraph

"Jimenez scontro frontale"

Pagina sportiva del Daily Telegraph occupata quasi interamente dal miracolo avvenuto ieri in Formula 1, con Grosjean uscito illeso da un incidente in cui la sua macchina si è spezzata a metà e preso fuoco. Ma in taglio basso trova spazio il calcio, con Raul Jimenez, attaccante dei Wolves, vittima di un duro scontro di gioco in cui ha perso i sensi: trasportato in ospedale privo di sensi, ora è cosciente e risponde alle cure.

Mirror Sport

"Jimenez horror"

Prima pagina sulla falsariga di quella precedente, con ampio spazio dedicato a Grosjean e poi il duro scontro che ha visto coinvolto Jimenez. Sugli sviluppi di un corner, ha impattato violentemente la testa contro il difensore dell'Arsenal David Luiz, perdendo i sensi. Trasportato in ospedale, ora è cosciente e tenuto sotto osservazione. Per la cronaca i Wolves hanno vinto 2 a 1.

Metro Sport

"Un Cavani così"

Qui trova spazio il grande ritorno di Edison Cavani. Subentrato dalla panchina, non senza polemiche per il suo ritardo nell'essere pronto al cambio, l'attaccanta uruguaiano ha trascinato lo United alla rimonta: da 0-2 a 3-2, con una doppietta di Cavani e la rete della vittoria arrivata in pieno recupero. Terza rete dei red devils del solito Bruno Fernandes.