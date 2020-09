Le aperture inglesi - Pickford perde il posto in Nazionale: Southgate lancia Pope

Queste le aperture inglesi dei maggiori quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 2 settembre 2020.

Daily Express

"Pope can Nick it"

Pickford, portiere della Nazionale inglese, deve fare i conti con il rischio di perdere il suo status di prima scelta per il ct Southgate. Infatti il tecnico per le due gare di Nations League sembra intenzionato a schierare titolare il giovane portiere dekl Burnley Nick Pope.

Mirror Sport

"Non sei più il primo Pick"

Il quotidiano inglese sottolinea che Pickford rischia di perdere la sua titolarità in Nazionale. Lo ha scalzato il giovane Nick Pope del Burnley.

Star Sport

"Ti ho deluso"

Kyle Walker chiede scusa per come si è comportato durante il periodo di quarantena. Il quotidiano ricorda che il calciatore inglese non ha rispettato per niente le restrizioni che il governo britannico aveva indetto, violando per ben quattro volte la quarantena.