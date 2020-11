Le aperture inglesi - Polemiche sul calendario: a rischio la Nations League dell'Inghilterra

Le aperture inglesi di oggi, luned' 9 novembre:

The Guardian

"Klopp esplode contro la Premier"

Troppi infortuni dovuti al calendario fittissimo e alle sole tre sostituzioni a disposizione, questa la polemica sollevata ieri da Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo che anche Alexander Arnold è dovuto uscire per infortunio nel match contro il Manchester City.

"Il match dell'Inghilterra a rischio"

Potrebbe non disputarsi la sfida tra Inghilterra e Islanda, a riscio causa Coronavirus. Le restrizioni imposte dal Governo inglese infatti, non permetterebbero agli islandesi di volare in Inghilterra.

Daily Express

"Questi ragazzi sono al limite"

Polemiche in Premier League per il numero di partite a cui sono sottoposti i giocatori dei club inglesi in una stagione così compressa. A Jurgen Klopp si unisce anche Pep Guardiola, dopo che nei giorni scorsi anche Solskjaer non aveva lesinato critiche.

"Top guns"

Grande sfida a distanza tra Harry Kane e Jamie Vardy: l'attaccante del Tottenham ieri ha segnato la sua 150esima marcatura in Premier, portando momentaneamente il Tottenham al comando della classifica, ma poi la punta del Leicester ha trovato la nona rete stagionale, scavalcando nuovamente gli Spurs.

Star Sport

"Noi stiamo con Ole"

Parola di Pep Guardiola e Jurgen Klopp, che si uniscono alla polemiche di Ole Gunnar Solskjaer sul calendario fitto della Premier che porta a frequenti infortuni nei giocatori. Troppi match e troppo ravvicinati, senza tempo di recupero per i calciatori, con sole tre sostituzioni a disposizione dei tecnici.

Times

"Watkins umilia i Gunners"

La giovane stella dell'Aston Villa stende l'Arsenal con una doppietta, che unita all'autorete di Saka mette nei guai Arteta ed il suo Arsenal, crollati sotto un secco 3 a 0 in casa nell'ultimo match di Premier League di ieri.