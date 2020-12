Le aperture inglesi - Rashford giura amore eterno allo United: "Voglio restare a vita"

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 11 dicembre 2020.

Daily Star

"Once a Red... always a Red"

Marcus Rashford giura amore eterno al Manchester United: l'attaccante inglese ribadisce la sua volontà di vestire la maglia dei 'Red Devils' a vita. Una notizia che avrà di certo fatto piacere ai suoi tifosi.

Mirror

"Red a vita"

Anche qui l'apertura è dedicata a Rashford: l'attaccante, "devoto" al suo club di appartenenza, afferma di voler restare a Manchester per tutta la sua carriera.

Daily Express

"Red a vita"

Stesso titolo del Mirror, per una notizia che ha inevitabilmente fatto rumore in Inghilterra. L'asso dello United ha messo in chiaro le sue intenzioni per il futuro: "Non voglio giocare per nessun altro club".