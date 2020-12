Le aperture inglesi - Rashford salva lo United. Squalifica in arrivo per Cavani

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 18 dicembre 2020.

Daily Star

"Rash ties up loose Hend"

Grande prestazione di Marcus Rashford, che ribalta l'iniziale vantaggio dello Sheffield e trascina lo United alla vittoria: doppietta per l'enfant prodige dei Red Devils, che riscatta l'errore iniziale di Henderson.

Mirror

"Erroraccio e Rash"

Doppietta per l'inglese del Manchester United, che rimedia alla gaffe in avvio di Dean Henderson, che aveva regalato il vantaggio allo Sheffield: finisce tre a due per gli uomini di Solskjaer e Bramall Lane.

Daily Express

"Il soccorso di Rashford"

Anche qui il protagonista è uno soltanto: Marcus Rashford, che con i suoi due gol regala una vittoria sofferta al Manchester United, ora sesto in classifica in Premier League.

Independent

"I Red Devils superano lo spavento"

Successo in rimonta per la banda di Solskjaer. Intanto Cavani verrà punito dalla FA per "comportamento inappropriato" nei confronti di un tifoso su Instagram: l'ex PSG aveva pubblicato un commento che, senza ravvedersene, poteva essere interpretato come razzista.